بعد عزيمة «١٦» عامًا ستينيتان تتمان حفظ القرآن الكريم بوسقة الليث

حامد العمري(صدى):

أتمت امرأتان في العقد السابع من عمرهما حفظ كتاب الله بعد انتظامهما في دار خديجة بالوسقة التابعة لجمعية “نتدبره” لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث.

وفِي التفاصيل؛ فقد التحقت كل من: خديجة بنت صالح النعيري “٦٠” عامًا، ومقبولة بنت عبدالله النعيري “٦١” بدار خديجة بالوسقة عام ١٤٢٥هـ ، وانتظمتا في الحلقات القرآنية بالدار، وبعد عزيمة استمرت “١٦” عامًا أتمتا حفظ القرآن الكريم.

من جهته هنّأ مدير عام جمعية “نتدبره” لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث حسن بن أبوبكر البركاتي الحافظتين وذويهما، على حفظهما كتاب الله، مشيدًا بانضباطهما من بداية التحاقهما بالدار إلى أن تكلل ذلك بهذا المنجز العظيم، كما قدم شكره لمنسوبات الدار على ما يقمن به من جهود في خدمة كتاب الله؛ تعلمًا، وتعليمًا.

كما ثمّن “البركاتي” جهود الداعمين والداعمات للدار وأنشطتها الرامية إلى تعليم القرآن الكريم؛ حفظًا، وتلاوةً، وتدبرًا، معربًا عن تقديره الكبير لمؤسسة علي بن ثويني الخيرية وإخوانه على بنائها الدار، ودعمها المستمر لكافة برامجها.

كما شكر جميع الكافلين والكافلات لدارسات الدار وذلك ضمن مشروع “علمها القرآن” والذي أطلقته الجمعية مطلع هذا العام وتمت فيه كفالة “٩٦” حلقة قرآنية، مؤكدًا بأن إتمام الدارستين حفظ كتاب الله هو ثمرة يانعة من ثمرات هذا المشروع المبارك.