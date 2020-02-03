مهاجم بايرن ميونيخ أفضل لاعب بولندي للمرة الثامنة

وكالات(صدى):

حصل مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، على جائزة أفضل لاعب كرة قدم بولندي خلال عام 2019.

وتوج ليفاندوفسكي بالجائزة للمرة الثامنة في تاريحه، وذلك عبر استفتاء مجلة بيلكا نوزنا المتخصصة في كرة القدم.

وعلّق مهاجم بايرن ميونيخ على تتويجه بالجائزة، قائلًا: «هذه الجائزة لا تشكل تأكيداً فقط على أن العمل يؤتي ثماره، وإنما هي حافز إضافي لعمل أكثر جدية».

يذكر أن اللاعب كان قد سجل 48 هدفاً خلال 48 مباراة رسمية لبايرن ميونخ خلال عام 2019، وكان هدافًا للدوري الألماني في الموسم الماضي.