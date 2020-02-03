وظائف شاغرة للنساء في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وظائف شاغرة للنساء بمدينة الرياض، وذلك بمسميات مُحللة برامج، ومُصممة داخلية، ومُساعدة إدارية.

واشترطت على المتقدمة لوظيفة مُساعدة إدارية أن تكون حاصلة على درجة الدبلوم أو ما يعادلها في التخصصات الإدارية، مع وجود خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المكاتب أو مجال السكرتارية، وامتلاك مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS 6 – STEP 75 or TOEFL – PBT 500 – IBT 61).

واشترطت على المتقدمة لوظيفة مُحللة برامج أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، بجانب خبرة لا تقل عن سنتين في خدمات المعلومات.

واشترطت على المتقدمة لوظيفة مُصممة داخلية، أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم الداخلي، الفنون) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن من خلال الروابط التالية :

وظيفة مُساعدة إدارية:هنــــــــا.

وظيفة مُحللة برامج :هنــــــــــا.

وظيفة مُصممة داخلية:هنـــــــــا.