محكمة ألمانية تؤكد حرية دخول الطالبات إلى المدارس بالنقاب

برلين(صدى):

قررت المحكمة الإدارية الإقليمية لمدينة هامبورج الألمانية اليوم الاثنين إلغاء حظر دخول طالبة إلى مدرستها بالنقاب.

ورفضت المحكمة بذلك الدعوى المقدمة من المدينة ضد قرار مماثل من المحكمة إدارية أقل درجة، مؤكدة أنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبة هيئة المدرسة والدة الطالبة بالاهتمام بأن تُظهر ابنتها وجهها خلال الحصص الدراسية.

وقالت المحكمة أنه بحسب الوضع القانوني الحالي لا يمكن مطالبة الطالبة نفسها بالتخلي عن غطاء الوجه خلال تواجدها في المدرسة.

وتضمن بيان المحكمة أن “الطالبة بإمكانها الاستفادة بحرية العقيدة المحمية بلا تحفظ”، موضحة أن التدخل في هذا الحق الأساسي يحتاج إلى أساس قانوني، وأضافت المحكمة: “قانون المدارس في هامبورج لا ينص حاليا على ذلك”.