محكمة كويتية تؤيد سجن نواب سابقين بتهمة الإساءة للشيخ صباح

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، عن تأييد حكما بسجن متهمين، بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون، لمدة عامين؛ بتهمة الإساءة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خلال ترديد خطاب عُرف إعلاميا بـ ”كفى عبثا“، ألقاه النائب السابق والمعارض مسلم البراك، قبل أكثر من سبعة أعوام.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بحق المتهمين مقابل كفالة مالية بقيمة 3000 دينار، أي نحو (10000 دولار)“.

ومن بين المتهمين في القضية، النواب السابقون: فيصل المسلم، جمعان الحربش، مبارك الوعلان، الناشط أنور الفكر، وآخرون.

وحددت المحكمة، 9مارس المقبل؛ للنظر في الطعن المقدم من قبل النائب السابق جمعان الحربش، بواسطة المحامي يوسف الحربش.