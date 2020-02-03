نجم في ريال مدريد يطلق مسابقة لاكتشاف مواهب كرة القدم الإلكترونية

وكالات(صدى):

كشف غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب ويلز، عن مسابقة لاكتشاف المواهب في كرة القدم الإلكترونية.

ودعا بيل جميع المهتمين بكرة القدم الإلكترونية حول العالم بالاشتراك في المسابقة، مضيفا أن المتميزين فيها سيحصلون على فرصة لتوقيع عقد مع ” إيلفنز إيسبورتس ” المتخصصة في كرة القدم الإلكترونية.

يذكر أن بيل أسسس مؤخرًا، بالتعاون مع مجموعة ” 38 إنترتينمنت ” مؤسسة إيلفنز إيسبورتس لكرة القدم الإلكترونية.

ومن المقرر أن يشارك فريق المؤسسة في بطولة كأس العالم للفرق لكرة القدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) خلال فبراير الجاري بمدينة ميلانو الإيطالية.