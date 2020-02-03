إيرانيون يستأجرون الذهب في ليلة الزفاف بسبب الأزمة الاقتصادية

وكالات(صدى):

أقدم الشباب في إيران على استئجار الذهب بدلا من شراؤه في ليلة الزفاف؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.

وقام أصحاب محال الذهب في إيران بتأجير المجوهرات للمقبلين على الزواج وذلك في ظل عجز الشباب عن شراء الذهب.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد بائعي الذهب والمجوهرات لمدينة شيراز، محمد حسين مستغني، في تصريحات لوكالة ”ايلنا“ المحلية إن أغلب المواطنين في المدينة باتوا يستأجرون المجوهرات الذهبية بدلا منشرائها لمدة أسبوع للاحتفال بليلة الزفاف.

وأكد على أن تذبذب أسعار الذهب تسببت في إفلاس العديد من محال الصاغة في شيراز نظرا للأزمة الاقتصادية في ظل العقوبات الدولية التي تُفرض على الأسواق والقطاعات الإيرانية.