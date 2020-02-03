وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف نسائية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالجامعة بالرياض.

وأشارت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية إلى الوظائف الشاغرة ومنها مُحللة برامج (Programmer Analyst) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في خدمات المعلومات.

وأوضحت أنها بحاجة لمُصممة داخلية (Interior Design) بشرط حصولها علي درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم الداخلي، الفنون) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

ولفتت إلي وجود وظيفة شاغرة لمُساعدة إدارية (Administrative Assistant III) بشرط حصولها على درجة الدبلوم أو ما يعادلها في التخصصات الإدارية، وخبرة لا تقل عن سنة في إدارة المكاتب أو مجال السكرتارية.

و لمزيد من التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مُحللة برامج (Programmer Analyst): هنا

2- مُصممة داخلية (Interior Design):

هنا

3- مُساعدة إدارية (Administrative Assistant

هنا