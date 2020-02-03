إيران تعلن مقتل أحد كبار قادة فيلق القدس في حلب

طهران(صدى):

أعلنت إيران عن مقتل إن أصغر باشبور، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، خلال معارك في سوريا، الإثنين.

وذكرت الإذاعة الإيرانية إّن باشابور قُتل خلال معارك مع تنظيمات إرهابية بالقرب من مدينة حلب.

وأضافت الإذاعة أن القائد في فيلق القدس، ينحدر من مدينة ري، جنوبي طهران، وكان في طليعة من توجهوا للحرب في سوريا برفقة اللواء قاسم سليماني، القائد الراحل لفيلق القدس.

وقالت إن باشابور يعد أحد كبار القادة في فيلق القدس، وكان مسؤولا عن تنظيم العمليات الخاصة في سوريا.

ويأتي استهداف أصغر باشابور بعد شهر واحد من قتل سليماني عن طريق ضربة جوية أميركية نفذت بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي.