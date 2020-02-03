بالفيديو .. إعلامية كويتية مشهورة تعترف بذهابها لطبيب نفسي

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية، آلاء الوزان، عن خضوعها للعلاج النفسي من خلال مقطع مصور نشرته على حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت الإعلامية في الفيديو وهى بداخل عيادة الطبيبة النفسية، حيث عرفت بها، داعية متابعيها للتواصل مع الطبيبة، التى أكدت أنها تتبع أحدث الأساليب الطبية لعلاج مرضاها بدون تنويم مغناطيسى.

وأشارت الطبيبة إلى أن الدراما هى من شوهت صورة الطبيب النفسي، مؤكدة أن الصورة السلبية المتداولة بالدراما حول العلاج النفسي لا تمت بالواقع صلة.