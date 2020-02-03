جامعة فلسطينية توثق الدور القذر لـ«مصطفى ريان» في مناهجها

القدس المحتلة(صدى):

كشفت جامعة النجاح الوطنية أكبر الجامعات الفلسطينية، الدور القذر لـ مصطفى ريان ، والد مذيع قناة الجزيرة القطرية ” جمال ريان ” الذي ظهر يبكي على فلطسين المحتلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن.

ووثقت الجامعة دور سمسار الأراضي الذي باع صكوك أراض بالضفة الغربية لليهود ، في مناهجها .

وجاء في المناهج نصًا: «وقد تنازل 500 شخص عن حقوقهم نتيجة للمساعى الضخمة التى مارسها سماسرة السوء، أمثال إبراهيم أبوكحيل، و«مصطفى الريان»، وصالح الدرويش، والعبد ذورة، وبمعرفة الوجيه عبدالقادر بيدس، عن أراضيهم لليهود، وقد سلمت بناء على هذا البيع مناطق تل الثورية وإخوان «الريان» والحارصية ومقتل العبد، وفى عام 1925 باع أحمد الشنطى وإبراهيم الشنطى أراضيهما الواقعة بين غابة عزون وتل أبيب، وباعت أسرة هشام بيارة لهم”.

كما تضمنت ” وباعت أسرة بيدس 4 آلاف دونم من أراضى قرية الشيخ مؤنس، حيث يسكن عرب العجايزة والمزاريع، والذين تنازلوا عن أراضيهم نتيجة ضغط من السماسرة، إبراهيم كحيل، و«مصطفى ريان»، وصالح الدرويش، وبمساعدة الوجيه عبدالقادر بيدس، وتم تسليم الأرض لليهود، كما ساهم السمسار محمود العمر فى بيع غابة جيوس، واستيلاء اليهود عليها”.