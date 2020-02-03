«كورونا» يصيب 180 شخصا في 26 دولة خارج الصين

وكالات(صدى):

يستمر فيروس «كورونا» في الانتشار عالميًا، حاصدًا في طريقه الأرواح، إذ تشير أحدث البيانات إلى وفاة أكثر من 360 شخص في الصين، ووجود 180 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 26 دولة خارج الصين.

وترصد صحيفة «صدى» آخر تطورات انتشار الفيروس، إذ ظهرت 20 حالة مؤكدة مصابة بـ «كورونا» في اليابان، و19 حالة في تايلاند، و18 حالة في سنغافورة، و15 حالة في كل من كوريا الجنوبية وهونغ كونغ، و12 حالة في أستراليا.

كما ظهرت 10 حالات في كل من تايوان وألمانيا، و8 حالات في كل من ماليزيا وماكاو وفيتنام، و7 حالات في الولايات المتحدة، و 6 حالات إصابة في فرنسا، و5 حالات في الإمارات، و3 حالات في الهند، و2 في كل من كندا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا والفلبين، وحالة واحدة في كل من نيبال كامبوديا وسريلانكا وفنلندا والسويد وإسبانيا فقد أوردت كل منها حالة إصابة مؤكدة.

أما في الصين موقع ظهور الفيروس المستجد، فقد بيّنت آخر الإحصائيات أنه توفي أكثر من 360 شخص حتى الآن وأصيب 17.205 حتى مساء الأحد.