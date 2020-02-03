غوميز يرد على أنباء رحيله إلى تركيا بـ «قلب أزرق»

طلال الغامدي(صدى):

حرص لاعب الهلال الفرنسي غوميز؛ على الرد على الشائعات بشأن رحيله عن الهلال من أجل نادي تركي.

وكانت انتشرت أنباء عبر مواقع تركية، تشير إلى أن اللاعب يحاول الانتقال إلى الدوري التركي بعد ان حصل على هدفه مع الهلال وهو الحصول على المزيد من الأموال.

وعلق غوميز عبر حسابه الرسمي على “تويتر” من خلال رمز قلب ازرق، وعلم المملكة؛ في إشارة إلى استمراره مع الهلال.

وسأل أحد المتابعين اللاعب الفرنسي بشأن أنباء رحيله، فسأله غوميز” ما هو حلمك القادم”؛ ليرد المتابع بأن يحقق لقب هداف الدوري ويتوج الهلال بالبطولة، ورد عليه غوميز بقوله ” سأفعلها”.

وأكد اللاعب على أنه جاء إلى الهلال لاقتناص دوري أبطال آسيا، وليس بهدف المال.