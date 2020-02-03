«الراجحي» يدعو الراغبين في التقاعد للتسجيل في 4 باقات للإدخار

عادل الحربي(صدى):

دعا مصرف الراجحي، الراغبين في التقاعد وتأمين مستقبلهم قبل اتخاذ هذه الخطوة للتسجيل في برامج الحماية والإدخار التي يقدمها.

ويقدم مصرف الراجحي 4 باقات مختلفة لبرامج الحماية والإدخار لتٌناسب الجميع لتأمين مستقبلهم، والتي تشمل ( باقة فضية باشتراك شهري 300 ريال، باقة ذهبية باشتراك 500 ريال، باقة بلاتينية بـ 1000 ريال، باقة النخبة باشتراك 3200 ريال) وللمزيد من التفاصيل من هنــــا

وقال مصرف الراجحي عبر «تويتر» إنه على الراغبين في التسجيل الدخول هنـــــا