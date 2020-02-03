بالفيديو.. إلهام الفضالة تجري تجميلًا جديدًا لوجهها

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، الجدل اليوم الاثنين بعد ظهورها في عيادة التجميل مجددًا ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا زائدًا عن الحد وأنها تشوه وجهها.

وجذبت إلهام الفضالة الأنظار بطريقة تخدير وجهها حيث جرى لفه بقطع من نايلون طبي وبدا كأنه قناع للعناية بالبشرة، مع التركيز على منطقة الذقن أو اللغلوغ وأعلى الرقبة.

وكانت الفنانة الكويتية قد خضعت في وقت سابق، لعملية شدّ اللغلوغ؛ قائلة بأنه تم إجراء العملية لها منذ ثلاثة أشهر وأن الطبيبة أعلمتها حينها بأنها لن تحصل على النتيجة التي تريد إلا بعد مرور هذه المدة؛ لافتة إلى أنها تشعر بالرضى التام.