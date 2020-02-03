هيئة المدن الصناعية تعلن عن وظيفة تقنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير التحوّل الرقمي)، Digital Transformation Manager).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 7 سنوات؛ بينما التقديم بدأ اليوم الاثنين 2020/02/03م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): من هنــــــــــــا .