معرض العطور خلال العصور الدولي يُغلق أبوابه بـ أكثر من ١٧٠٠٠ زائر

بدر الحارثي(صدى):

اختتم مساء السبت الماضي معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع و الذي أُقيم بفندق الريتزكارلتون بجدة ، بمشاركة أكثر من ستة دول متخصصة في العود و العطور و البخور و العديد من رواد الأعمال وصاحب المعرض أكبر مزاد للعود على مستوى الشرق الأوسط .

حيث شهد اليوم الختامي زيادة في عدد الزوار عن الأيام الأولى للمعرض مما يدل على تميزه و جودته في جميع أركانه المحلية والدولية ،

وتواجد بالمعرض أكثر من ١٠٠ جهة إعلامية على مستوى العالم .

بدوره شكر المدير العام للمعرض الأستاذ ” نواف الدخيل ” جميع من شارك بالمعرض وساهم بالنجاح الذي تحقق امن مشاركين و زوار ، ووعد الدخيل بان يكون المعرض القادم على أعلى المستويات الدولية .

كما هنئ سعادة المستشار الإعلامي للمعرض الأستاذ ” غسان قلعاوي ” كل المنظمين و المساهمين في تميز المعرض و إظهاره على أكمل وجه ، مما جعل له صداً كبيراً على كافة الأصعدة .

وفي ختام برامج المعرض كرّم رئيس اللجنة الإعلامية و المتحدث الرسمي للمعرض الدكتور ” حزام الزهراني ” جميع الجهات الإعلامية و الإعلاميين ، شاكراً لهم تعاونهم في نقل الحدث محلياً و دولياً و متطلعاً لتحقيق جودة الإعلامي التي تنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .

الجدير بالذكر ان تقرر إقامة معرض العطور خلال العصور في نسخته ” الخامسة ” بفندق الريتزكالرلتون جدة بتاريخ ٢ – ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ، لتحقيق رغبات و محبي العطور و العود و البخور بالمنطقة الغربية .