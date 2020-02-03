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  3. اكثر من 68200 طفل استقبلتهم عيادات رعاية الطفولة بالمراكز الصحية ببيشة

اكثر من 68200 طفل استقبلتهم عيادات رعاية الطفولة بالمراكز الصحية ببيشة

اكثر من 68200 طفل استقبلتهم عيادات رعاية الطفولة بالمراكز الصحية ببيشة
محمد بن طحيطح(صدى):

صرحت صحة بيشة بان مراكز الرعاية الصحية الاولية موزعة علي 7 قطاعات صحية وتضم 72 مركزصحي موزعة في 4 محافظات هي : بيشة – بلقرن – تثليث – الامواه .

وجميعها تقدم خدمات الرعاية الاولية بكل كفاءة وجودة متميزة ومن تلك الخدمات (خدمات رعاية الطفولة ) وتعتبر مرحلة الطفولة من اهم مراحل حياة الانسان .

وتهتم العيادات بمتابعة الاطفال من الولادة وحتي عمر 5 سنوات بهدف متابعة النمووالتطور الجسمي والعصبي وكذلك التغذية السليمة الكافية .

ومن ضمن البرامج التي تهتم بها عيادات رعاية الطفولة خدمات التطعيمات الاساسية حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات بالمراكز الصحية خلال عام 2019م (96% ) .

وبلغ اجمالي عدد الاطفال المراجعين لعيادات رعاية الطفل (68207 )طفل .

وبلغ عدد المواليد في نفس الفترة السابقة (4251) مولود .


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