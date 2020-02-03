اكثر من 68200 طفل استقبلتهم عيادات رعاية الطفولة بالمراكز الصحية ببيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

صرحت صحة بيشة بان مراكز الرعاية الصحية الاولية موزعة علي 7 قطاعات صحية وتضم 72 مركزصحي موزعة في 4 محافظات هي : بيشة – بلقرن – تثليث – الامواه .

وجميعها تقدم خدمات الرعاية الاولية بكل كفاءة وجودة متميزة ومن تلك الخدمات (خدمات رعاية الطفولة ) وتعتبر مرحلة الطفولة من اهم مراحل حياة الانسان .

وتهتم العيادات بمتابعة الاطفال من الولادة وحتي عمر 5 سنوات بهدف متابعة النمووالتطور الجسمي والعصبي وكذلك التغذية السليمة الكافية .

ومن ضمن البرامج التي تهتم بها عيادات رعاية الطفولة خدمات التطعيمات الاساسية حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات بالمراكز الصحية خلال عام 2019م (96% ) .

وبلغ اجمالي عدد الاطفال المراجعين لعيادات رعاية الطفل (68207 )طفل .

وبلغ عدد المواليد في نفس الفترة السابقة (4251) مولود .