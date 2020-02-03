منبر(جامعة الملك سعود) يستضيف وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير

بدر الحارثي(صدى):

يستضيف منبر (جامعة الملك سعود) الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة التخطيط والتطوير و الإدارات التابعة لها .

ويدير اللقاء الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام بكلية الآداب بالجامعة وذلك يوم الاثنين ٢٣ جمادى الأخرة ١٤٤١ الموافق ٢٠٢٠/٢/١٧ م من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٢ ظهراً في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى ١٧ في بهو الجامعة. وينقل لفرع الطالبات.