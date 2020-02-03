منبر(جامعة الملك سعود) يستضيف وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير
يستضيف منبر (جامعة الملك سعود) الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة التخطيط والتطوير و الإدارات التابعة لها .
ويدير اللقاء الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام بكلية الآداب بالجامعة وذلك يوم الاثنين ٢٣ جمادى الأخرة ١٤٤١ الموافق ٢٠٢٠/٢/١٧ م من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٢ ظهراً في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى ١٧ في بهو الجامعة. وينقل لفرع الطالبات.
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