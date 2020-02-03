شاهد.. ردة فعل كوميدية لجمال عارف بعدما تخيّل «سامي الجابر مدربًا للنصر»
أكد الناقد الرياضي، جمال عارف، أنه من الصعب جدًا رؤية سامي الجابر رئيس الهلال الأسبق يُدّرب نادي النصر.
وقال جمال عارف: «صعب جدًا، تخيل يجيب هدف للنصر»، ليضيف الإعلامي وليد الفراج: «تخيل أن سامي الجابر مدربًا للنصر، والهلال يلعب أمامهم، والجابر يقود النصر للفوز بخماسية».
يذكر أن سامي الجابر كان قد درّب ناديي الهلال والشباب من قبل، كما تولى رئاسة نادي الهلال.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 31 دقيقة
الولاء للمال و ليس النادي..الوحيد الذي يبيع ولاءه بسرعه البرق هو لاعب كرة القدم والمدرب.