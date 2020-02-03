شاهد.. لقطة مؤثرة لأمير الشمالية يرد على امرأة: «ولدك ولدي»

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أمير المنطقة الشمالية فيصل بن خالد، أثناء تفاعله مع مطالب عددًا من أهالي رفحاء.

وأوضح الفيديو، إحدى النساء وهي تطالبه بعدة أمور ليؤكد لها أن طلباتها مجابة قائلًا: « أبشري وعلى خشمي».

وبيّن الفيديو، امرأة أخرى مع طفلها المعاق إذ كانت تطالب بعلاجه، فرد قائلًا: «ولدك ولدي».

جاء ذلك خلال استقباله جموع المواطنين والمواطنات بالمحافظة، وقدموا للسلام على سموه.