شاهد.. لقطة مؤثرة لأمير الشمالية يرد على امرأة: «ولدك ولدي»
أظهر مقطع فيديو، أمير المنطقة الشمالية فيصل بن خالد، أثناء تفاعله مع مطالب عددًا من أهالي رفحاء.
وأوضح الفيديو، إحدى النساء وهي تطالبه بعدة أمور ليؤكد لها أن طلباتها مجابة قائلًا: « أبشري وعلى خشمي».
وبيّن الفيديو، امرأة أخرى مع طفلها المعاق إذ كانت تطالب بعلاجه، فرد قائلًا: «ولدك ولدي».
جاء ذلك خلال استقباله جموع المواطنين والمواطنات بالمحافظة، وقدموا للسلام على سموه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33272 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خير
الدكتور[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 46 دقيقة
الصدف او الفرصه الغير متوقعه وحدها قد تمنحك فرصة لقاء مع الامير او الوزير ولكن هذا الطلب لايفي بالغرض المطلوب هنالك مواطنين متعففين ويخافون من المرور بالقرب من الامارة فكيف يكون الدخول واللقاء نامل بان كل مواطن يحصل على حقوقه دون طرق ابواب يصعب على كل مواطن الحصول عليها امير المنطقه لديه امور اداريه مهوله بينما مدير عام الشئون الصحيه بالمنطقه هو المسئول الاول والاخير لمثل هذه الحالات ويجب محاسبته او تبديله
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 38 دقيقة
المطالب عادية ومتوفرة وممكن الحصول عليها ، لكن ربما بصعوبة مواعيد مطوله وروح وتعال
لهذا يلجأ العامة للمسؤول.للاستنجاد به.والله خير ملجأ