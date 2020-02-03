قطر تعتقل مهندسا مصريا وتحرمه من الهواء أو العلاج

نايف السالم(صدى):

اعتقلت السلطات القطرية المهندس المصري علي سالم على خلفية اتهامات ملفقة بالتورط فى شبكة تجسس على قنوات “بى إن سبورت”؛ فيما تدهورت صحته وعدم حصوله على الطعام المناسب.

وتم وضعه داخل الحبس الانفرادي في معتقل “أمن الدولة” بالصناعية، ولم يخضع لأي تحاليل طبية على مدار 15 شهرا داخل حبسه الانفرادي إلا لمرة واحدة، رغم سوء حالته الصحية بشكل كبير، فضلًا عن انعدام التهوية داخل السجن، وسوء الأطعمة التى تقدم له.

وقدم المحامي الخاص بالمهندس المصري، أكثر من طلب من أجل نقله إلى السجن المركزي الجماعي بالصناعية بدلا من حبسه الانفرادي، إلا أن السلطات القطرية رفضت هذا الأمر، مع أنه تحت سلطة القضاء من يوم إحالته فى شهر مارس 2019.