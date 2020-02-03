بالصور.. تشييع جثمان الشهيد عسيري في رجال ألمع

علي القحطاني(صدى):

شاركت جموع المصلين بجامع الراجحي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع، اليوم الاثنين، في تشييع جثمان شهيد الواجب الجندي أول محمد بن عامر أحمد عسيري الذي استشهد أثناء أداء واجبه مدافعًا عن دينه ووطنه.

وشيع محافظ رجال ألمع عبدالله بن عايض العجيري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة، جثمان الشهيد؛ ناقلًا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله، عز وجل، أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.