موعد صرف دعم «حساب المواطن» للمقبول اعتراضاتهم

حمود العنزي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للمقبول اعتراضاتهم المالية، مشيرًا إلى أنه سيصرف بتاريخ 10 فبراير الجاري.

وقال حساب المواطن: «في حال تمت الموافقة على الاعتراض المالي سيتم التعويض بأثر رجعي خلال الدفعة القادمة، وسيتم صرف الدفعة السابعة والعشرين بتاريخ 10 فبراير الجاري».

ويُصرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تقديم الموعد ليوم الخميس إذا تصادف يوم العاشر مع يوم الجمعة أو تأخيره ليوم الأحد إذا تصادف تاريخ الإيداع مع يوم السبت.