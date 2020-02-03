«الجوازات» تجيب «مُطلقة» تريد السفر بأولادها إلى الخارج

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار سيدة مطلقة ولديها صك حضانة؛ حيث تريد السفر برفقة أولادها إلى الخارج.

ووجهت السيدة سؤالها إلى حساب الجوازات الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ قائلةً: ” ‏‎السلام عليكم أنا منفصلة ولدي صك حضانة وأريد السفر بأطفالي إلى الخارج هل يلزم إذن خروج من والدهم؟ ” .

وأجابت الجوازات: ” ‏‎في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون) ” .