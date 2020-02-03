الهلال السوداني يعتذر للأهلي المصري بعدما شكاه

وكالات(صدى):

رفع النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ احتجاجًا على اقتحام جماهير نادي الهلال السوداني لأرضية ملعب الجوهرة الزرقاء خلال لقاء الفريقين أول أمس السبت.

ومن جانبه، اعتذر حساب نادي الهلال السوداني عبر الفيسبوك، إلى النادي الأهلي المصري وجماهيره، قائلين بأن الجماهير الهلالية كانت غاضبة بسبب سوء أداء الحكم رضوان جيد في المباراة.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني في القاهرة بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب السلام في القاهرة، حيث سجل للأهلي وقتها كل من حسين الشحات ورمضان صبحي؛ بينما تعادل الفريقان في مباراتهما الماضية بالسودان.