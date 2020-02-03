وظيفة إدارية شاغرة في «الضمان الصحي»

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل ميزانية أول).

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخطيط المالي، الميزانية، الخزانة والتقارير، يفضّل وجود شهادة مهنية (CFA)، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مبتدئ).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معرفة في معايير المحاسبة الدولية التقارير المالية الدولية، خبرة سابقة مفضّلة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية، خبرة في النظام المستخدم ERP؛ بينما التقديم بدأ اليوم الاثنين 2020/02/03م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

وأشار المجلس إلى أن على من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة – محلل ميزانية أول – في عنوان البريد): [email protected]