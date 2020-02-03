«ردح باللبناني»بين إليسا ومحلل سياسي

بيروت(صدى):

تعرَّضت الفنانة اللبنانية إليسا، إلى هجوم حاد من المحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل وصل إلى حد الشتائم.

وكانت إليسا قد قالت في تصريح سابق، إن «أكثر كتاب لا تريد قرائته هو كتاب العماد ميشال عون»، مضيفة: «وأقول لكل السياسيين بينهم السيد نصرالله الله ينتقم منكم ونراكم تحاكمون وفي السجن».

الأمر الذي لم يلق قبولًا من «أبو فاضل»، ليرد عليها قائلًا: «أليسا تتطاول على فخامة الرئيس العماد ميشال عون وسماحة المرجع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله!!؟؟ ونسيت القول المأثور: إذا أصبتم بالمعاصي فاستتروا، بلا أخلاق يا عيب الشوم عليكي، وبلا ولا شي بالخالص، قال أليسا فنانة قال، قال مشرشفة قال».

من جانبها، ردت إليسا على هجوم المحلل السياسي عليها، قائلة: «إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر، بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها بتسوّق لفكر الغنم! يا حرام شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم».