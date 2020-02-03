الشوكولاتة السائلة تؤخر بلوغ الذكور

متابعه_أميرة خالد(صدى):

كشف استشاري تغذية علاجية، أضرار الشوكولاته السائلة على الصحة العامة، مبيّنا أنها تحتوي على حليب الصويا الذي يرفع مستويات الهرمون الأنثوي ” الإستروجين ” بالجسم، وبالتالي تأخر البلوغ بين الشباب المراهقين.

وأفاد بأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تسبب زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، والإصابة بالسكري، مضيفًا أن زيت النخيل المستخدم في تحضيرها، يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصةً تصلب الشرايين.

وأكد أنها تحتوي على تركيز عالي من الكافيين، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم عند الإفراط في تناولها، إضافة إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الحموضة وارتجاع المريء.