الهلال في قائمة استفتاء لقب نادي العقد الأخير «الآسيوي»

ماجد محمد(صدى):

يجري الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، استفتاءً جماهيريًّا لاختيار نادي العقد الآسيوي الأخير، عبر موقعه الرسمي؛ محددًا خمسة أندية آسيوية للاختيار بينهما، كان من بينهما ناديان عربيان هما الهلال والسد القطري.

وتعد الأندية الخمسة المختارة هي: ” الهلال، السد القطري، جوانغزو إيفرجراند الصيني، وتشونبوك الكوري الجنوبي، واوراوا ريدز الياباني “.

وفي السياق نفسه، كتب الاتحاد الآسيوي، عن ” الهلال ” إنه حقق ستة ألقاب آسيوية، ونجح أخيرًا في تحقيق اللقب في حلته الجديدة.