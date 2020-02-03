المنظمه الفيدراليه لأصدقاء الأمم المتحده تمنح المستشار الانديجاني درجة سفير مدى الحياة

فاطمة الجبيني(صدى):

منحت الفيدرالية العالمية لاصدقاء الأمم المتحدة وسط حضور دبلوماسي ووزاري كبير بجانب اعضاء ممثلي الأمم المتحدة ووسائل الإعلام المختلفة بجمهورية مصر العربية .

ونحو ٢٠٠ شخصيه مجتمعيه المستشار الاعلامي عبدالعزير عبدالغفور الانديجاني العضويه الفخريه للمنظمه الامميه مدي الحياه في ريتز كارلتون .

وشهد حفل المنظمه مراسيم التتويج بحضور الدكتوره والسفيره وشخصيه عام ٢٠١٩ في مجال العمل المجتمعي والانساني صاحبه السمو الملكي الاميره أضواء ال سعود واللواء ركن طيار هشام الحلبي ومساعد وزير الشباب والرياضه في مصر محمد الليثي والممثل الاقليمي للمنظمه الدكتور ايمن وهدان واعضاء المنظمه وشخصيات من ١٢ دوله تم تتويجهم وتكريمهم وتضم الفيدرالية أكثر من 3000 عضو من حول العالم.

واعرب المستشار الاعلامي د عبدالعزير الانديجاني عن سعادته بهذا التتويج الذي تقوم به المنظمه من اجل تكريم شخصيات عربيه وعالميه قامت بادوار في المجتمع وهو بلا شك تقدير من هذه المنظمه التي باتت اليوم احد المنظمات الفاعله في العمل المميز وفق اطر ورساله المنظمات المجتمعيه والانسانيه.

ولفت الي ان هذا الحضور الرفيع المستوي بحضور وزراء ورجال اعمال وشخصيات مجتمعيه وانسانيه تملك من الانجازات الكثير هو اول رد علي من قد يشكك في المنظمه او الشهادات التي تمنحها وهي شهادات فخريه وليست مهنيه تمنح من جامعات او كليات عالميه موجوده علي ارض الواقع.

ولفت الي الشهادات الفخريه هو عرف دولي يمنح من جامعات او قطاعات او منظمات تقدير لمن يملك في سيرته الذاتيه معايير دوليه او اقليميه في وطنه او مجتمعه من خلال لجنه التقديرات في المنظمه ترشح شخصيات علي مستوي العالم لنيل هذا التتويج من اجل الحث علي بذل المزيد من العمل المجتمعي الذي ينهض بالمجتمع ويحقق هدف ورساله في منظومه العمل المجتمعي والانساني والتطوعي.

واعرب الانديجاني عن تقديره العميق للمنظمه الفيدراليه لأصدقاء الامم المتحده ممثله في الدكتور ايمن وهدان الممثل الاقليمي لها والذي يملك سيره ذاتيه ََ وجهود عربيه ودوليه ويتمتع بشخصيه قياديه تدير المنظمه بكل اقتدار وحب وَوجود هذا العدد خير دليل .

من جهته قال الدكتور أيمن وهدان ممثل الفيدرالية العالمية لاصدقاء الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية أن الدكتور والسفير والاعلامي المميز عبدالعزيز انديجاني يعد علامه فارقه في المنظومه الاعلاميه العربيه ويملك سيره ذاتيه في مجال تخصصه في الصحافه تثير الاعجاب وله علاقات تسمو بسمو نبله واخلاقه وتعامله مع الجميع وهو إضافة مهمة وقوية للمنظمه الفيدراليه لأصدقاء الامم المتحده وهنيئا له هذا التتويج الجديد وأنه سيكون هناك تواصل مستمر معه باعتباره المستشار الاعلامي للمنظمه في المملكه العربيه السعوديه

وكانت احتفاليه المنظمه الفيدراليه للامم المتحده قد حملت هذا العام شعار بعنوان دور التعاون الدولي في بناء المستقبل حضرة ممثلي الأمم المتحدة وتم توقيع عددا من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الاعضاء بحضور ٢٠٠ شخصية من الوطن العربي