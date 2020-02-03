سبب تعثر انضمام محمد العويس للنصر

ماجد محمد(صدى):

تعثرت محاولات النصر في ضم حارس المرمى الدولي محمد العويس من نادي الأهلي؛ حيث كان يستطيع فسخ تعاقده مع النادي والانتقال لأي نادٍ آخر.

وكشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن العويس اختار استكمال مهمته مع الأهلي إضافة لتدخل رئيس النادي السابق عبدالله بترجي ووعود من الأمير منصور بن مشعل للحارس عرقلت انضمامه للنصر.

وقالت تقارير أخرى، أن حارس الأهلي ينتظر تسلم مستحقاته المالية من إدارة النادي، إذ طالب إدارة النادي بتسلم مستحقاته المالية بعد تأخرها، ما جعل الإدارة الأهلاوية تنتظر الدعم المادي ليتم دفع المبالغ المتأخرة للاعب.