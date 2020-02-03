حسن كراني: الزائر القطبي يصل إلى الشمالية الغربية فجرًا

حمود العنزي(صدى):

أكد خبير الأرصاد، حسن كراني، أن الزائر القطبي سيُغادر منتصف الليلة القادمة وفجر الغد الثلاثاء، عدد من المحافظات وسيتجه إلى الشمالية الغربية.

وقال كراني: « منتصف الليلة القادمة وفجر الغد الثلاثاء .. العاصمة الرياض، المجمعة، شقراء، الدوادمي، عنيزة، بريدة، الرس، الزلفي، حائل، كافة الشمال يليهم الشرقية يودعون الزائر القطبي كما يودعون الملابس الشتوية والدفايات حتى فجر الجمعة القادمة، عندها يصل الزائر الجديد الشمالية الغربية».

في سياق آخر، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أوضحت أن منطقة حائل سجلت أدنى درجة حرارة في مناطق المملكة اليوم الاثنين، وهي 0 درجة مئوية.