وظيفة إدارية شاغرة في شركة «معادن»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بمسمى (مُحلل مالي ثاني) (Financial Analyst II).

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المالية، المحاسبة، الاقتصاد) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التقييم المالي، وتحليل مشاريع الشركات، وعمليات الدمج، والاستحواذ، والمشاريع المشتركة على مستوى الشركات، شهادة مهنية في مجال المالية (CFA).

وبدأ التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 2020/02/03م، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .