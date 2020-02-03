بالصور.. سعر جيب جلاديتور هيلكات المخصص للطرق الوعرة

متابعه_أميرة خالد(صدى):

حصلت جلاديتور 2020 نسخة البيك اب من جيب رانجلر الجديدة، على تعديلات جديدة؛ لزيادة أداء المركبة على الطرق الوعرة.

وتُقدّم السيارة من تي ار 3 بيرفورمانس – TR3 Performance، إذ تتميز بمحرك هيمي 8 سلندر على شكل حرف V (V8) سعة 6.2 لتر سوبرتشارجد يصدر منه قوة 707 حصان .

كما تميزت المركبة، بصحولها على بدي كت معدل تضمن صادمين أمامي وخلفي يزيد من الهوية الهجومية لـ جيب جلاديتور، إضافة إلى عمود طوله 50 إنش من أضواء LED مثبته على سقف المركبة.

وأوضحت صور المركبة، أنها زودت بـ جنوط قياس 17 إنش من XD محاطة بـ عجلات كبيرة الحجم من Mickey Thompson Baja MTZP3 قياس 35 إنش مناسبة لاقتحام أصعب أنواع الطرق الوعرة .

وزاد ارتفاع بيك اب جيب جلاديتور هيلكات المعدل بمقدار 2.5 إنش بعد تزويدها بـ لفت كت Fox Shocks Rubicon Express ، كما زودت بعادم معدل من Magnaflow .

ويبدأ سعر شاحنة جيب بنسختها القياسية في السوق الأمريكي من 35 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 131,250 ريال.