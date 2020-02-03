مقالب رامز جلال ستختفي في رمضان القادم
كشفت مصادر، أن الفنان المصري رامز جلال سيغيب عن رمضان المقبل ولن يُعرض لها برنامج مقالي كما هو معتاد سنويًا منذ تسع سنوات.
من جانبه، أوضح الناقد عبد الله غلوش، أنه من المحتمل غياب البرنامج في رمضان المقبل، فيما أكدت المصادر أن الجهة المنتجة لم تؤيد عرضه في رمضان حتى الآن.
ويظهر رامز جلال، في برنامج مقالب له كل عام، إلا أن في العامين الآخرين واجه اتهامات بأنه يُفبرك تلك المقالب مع ضيوفه نظير مبالغ مالية باهظة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54058 ] نشر منذ 5 دقائق
رامز جلال
في البداية نجح نجاح كبير
بس بعد ماعرفوه الناس معد يقدر يضحك على أحد
فصاريجيب ناس ويسوي معهم مقالب بأتفاق مسبق
الحين بعد ماعرفوا إن في واحد يسوي مقالب صارت الناس خاصة المشاهير والممثلين والأعلاميبن
إذا جاه أتصال لمقابلة في قناة أو مغامرة وجوله سياحية
هو شاك إن رامز وراها
فيوافق بشرط يكتب عقد قبل يحضر ويحط مبلغ خيالي
مخ ياحبيبي مخ😉