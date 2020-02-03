مقالب رامز جلال ستختفي في رمضان القادم

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر، أن الفنان المصري رامز جلال سيغيب عن رمضان المقبل ولن يُعرض لها برنامج مقالي كما هو معتاد سنويًا منذ تسع سنوات.

من جانبه، أوضح الناقد عبد الله غلوش، أنه من المحتمل غياب البرنامج في رمضان المقبل، فيما أكدت المصادر أن الجهة المنتجة لم تؤيد عرضه في رمضان حتى الآن.

ويظهر رامز جلال، في برنامج مقالب له كل عام، إلا أن في العامين الآخرين واجه اتهامات بأنه يُفبرك تلك المقالب مع ضيوفه نظير مبالغ مالية باهظة