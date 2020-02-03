الطريقة الصحيحة لركوب الدراجة كي لا تُصاب بضعف الانتصاب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتقد بعض الرجال، أن ركوب الدراجات يؤثر على الصحة الجنسية لهم، فيما أوضحت الدراسات الحديثة كيف يمكن تجنب تأثير الدراجات على عملية الانتصاب لديهم.

وأوضحت الدراسات أن هناك شروط معينة للركوب على الدراجة حتى لا تؤثر عليهم، ومنها تجنب ضغط مقعد الدراجة بشكل كبير على منطقة ” العجان ” ، وهى المنطقة التي تربط بين كيس الصفن وفتحة الشرج.

وأفادت بأن تلك المنطقة تمر من خلالها الأعصاب والأوعية الدموية والشرايين التي تغذي القضيب وتمده بالدم الكافي اللازم لتنفيذ عملية الانتصاب بشكل سليم.

وأفادت بأن الضغط عليها يتسبب في جرح تلك الأعصاب مع الاهتزاز عند السير على أسطح غير مستوية، وبالتالي الإصابة بضعف الانتصاب.

وقد يسبب ركوب الدراجات ضعف الإحساس في منطقة الأعضاء التناسلية، نتيجة الإصابة بالوخز في تلك المنطقة، بسبب ركوب الدراجات لفترات طويلة، أو استخدام مقاعد صغيرة وضيقة وصلبة.