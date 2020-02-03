الرئيس الفلسطيني يجدد رفضه لـ «صفقة القرن»

القدس(صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، على رفضه لصفقة القرن التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي؛ لافتًا إلى أنه لا يرى فيها أي شيء إيجابي.

وأوضح محمود عباس في كلمة خلال ترأسه الاجتماع الحكومي الأسبوعي، في رام الله: ” نرفض الخطة الأمريكية، وسنرفضها في خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي.. لا يوجد بصفقة القرن أي شيء إيجابي، نرفضها بشكل قطعي ” .

وأضاف عباس: ” لسنا عدميين ونقول ماذا نريد، وعلى العالم أن يفهم ويجب أن يفهم لماذا نرفض (الخطة الأمريكية) لأنها ألغت الشرعية الدولية.. لن نقبل برعاية الولايات المتحدة، وحدها أي مفاوضات “؛ مؤكدًا أن السلطة قطعت علاقاتها مع إسرائيل.