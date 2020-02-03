ترامب يصف منافسيه بـ «النعسان والمجنون» ويردون عليه: كذاب مريض

واشنطن(صدى):

اندلعت حرب شتائم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 نوفمبر القادم.

وأطلق ترامب ألقابًا للمرشحين الديمقراطييتن؛ حيث وصف السناتور بيرني ساندرز الذي يتمتع حاليا بتقدم طفيف على بقية المرشحين الديمقراطيين في الولاية: ” أعتبره اشتراكيا، لكنه أبعد بكثير من الاشتراكي.. على الأقل هو صادق فيما يؤمن به”، فيما وصف السناتورة إليزابيث وارن “التي لا تقول الحقيقة”.

وأضاف ترامب: ” أدعوه بيرني المجنون “، بينما تحدث عن نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية، قائلًا: ” ما أن أراه حتى أفكر بالنعاس.. انظر إليه فحسب، إنه نعسان. جو النعسان ” .

وقال عن مايكل بلومبرغ، “إنه صغير البنية جدا”، مؤكدا أن الملياردير والرئيس السابق لبلدية نيويورك طلب أن يوضع له “صندوق” خلف المنصة كي يقف عليه خلال المناظرات التلفزيونية من أجل أن يبدو أطول مما هو عليه.

وردت الحملة الانتخابية لبلومبرغ على ما قاله ترامب، قائلك أن “الرئيس يكذب”؛ مستطردة: ” إنه كذاب مرضي يكذب بشأن كل شيء: شعره المزيف، ووزنه الزائد وسمرة بشرته الاصطناعية ” .