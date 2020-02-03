«جبل علي» يهدد الغاز القطري

وكالات(صدى):

بعد اكتشاف الغاز الطبيعي بين أبوظبي ودبي، تواجه قطر تهديدًا بالاستغناء عن غازها في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وكشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير لها، أن الاكتشاف الجديد في جبل علي، يحتوي على 80 تريليون قدم مكعبة من موارد الغاز ما سيجعله من بين أكبر عشرة احتياطيات في العالم من الغاز.

ومن المقرر أن تطور شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ وهي شركة الطاقة العملاقة المملوكة لحكومة أبوظبي، الخزان مع موزع هيئة دبي للتزويد.

وأفاد التقرير بأن أدنوك أول مرة تستكشف الوقود في دبي، فيما أوضحت الشركة أنها قامت بحفر أكثر من 10 آبار للاستكشاف، وسوف تستخدم تقنيات الحفر القياسية وغير التقليدية لضخ الوقود.