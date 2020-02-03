وظائف شاغرة في بنك الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الرياض، عن توفر 4 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى «محاسب» في الرياض.

واشترط البنك أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المالية، ألا يكون قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، وإجادة اللغة الإنجليزية.

ويبدأ التقديم اليوم الاثنين من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا

وينتهي بتاريخ 3 مارس القادم.