فتاة تطلب الطلاق من زوجها الذي لا يستحم ورائحته نتنة!
تسعى امرأة هندية إلى الطلاق من زوجها الذي يستحم مرة واحدة كل 10 أيام، الأمر الذي لا تطيقه وقدّمت بطلب للطلاق على إثره.
وأوضحت سوني ديفي، في شكوى الطلاق أن زوجها لا يحافظ على نظافته الشخصية ويعاملها بشكل سيء، وأنها لا يكاد يستحم أو ينظف أسنانه.
وأكدت سوني، أن رائحة زوجها نتنة وأنها لا تريد العيش معه، مضيفة: «أرجو تخليصي من هذا الرجل الذي دمر حياتي».
وأعطى أعضاء لجنة التحكيم، مهلة للزوجية لمدة شهرين؛ في محاولة لحل الخلافات بيتهما قبل إحالة قضيتهما إلى محكمة الأسرة.
fares[ عدد التعليقات: 1429 ] نشر منذ 1 ساعة
العن ام القرف هذا بس شكله مو مسلم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54057 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ماأتوقع أن زعلها علشان يستحم ومايستحم
بس الظاهر أنه مايجيها في العشر الأيام الا مره وحده
وهي أكيد تشتاق ودها أن الشغل كل ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂