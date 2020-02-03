فتاة تطلب الطلاق من زوجها الذي لا يستحم ورائحته نتنة!

نيودلهي(صدى):

تسعى امرأة هندية إلى الطلاق من زوجها الذي يستحم مرة واحدة كل 10 أيام، الأمر الذي لا تطيقه وقدّمت بطلب للطلاق على إثره.

وأوضحت سوني ديفي، في شكوى الطلاق أن زوجها لا يحافظ على نظافته الشخصية ويعاملها بشكل سيء، وأنها لا يكاد يستحم أو ينظف أسنانه.

وأكدت سوني، أن رائحة زوجها نتنة وأنها لا تريد العيش معه، مضيفة: «أرجو تخليصي من هذا الرجل الذي دمر حياتي».

وأعطى أعضاء لجنة التحكيم، مهلة للزوجية لمدة شهرين؛ في محاولة لحل الخلافات بيتهما قبل إحالة قضيتهما إلى محكمة الأسرة.