مدرب ليفربول يشيد بأداء فيرمينو: لم أشاهد مثله

وكالات(صدى):

أشاد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب بأداء اللاعب روبرتو فيرمينو، مؤكدًا أنه لم يشاهد لاعبًا مثله في مركزه؛ حيث تمكن من تسجيل 10 أهداف في مختلف المسابقات، وصنع 12 هدفًا.

وأوضح يورجن كلوب: ” فينجر قال إن فيرمينو فريد من نوعه؟ إنه كذلك، هو لاعب وشخص استثنائي وذكي “؛ مضيفًا: ” في الشوط الأول أمام ساوثهامبتون وخلال المساحات الضيقة للغاية للخصم، نجد أن الطريقة التي يحصل بها فيرمينو على الكرة ويحتفظ بها وطريقة صنعه للأشياء مميزة للغاية، تمامًا “.

واستطرد مدرب ليفربول: ” حتى لاعب مثل بوبي يحتاج إلى وسيلة يستطيع من خلالها تمرير الكرة، لأنه لا يستطيع أن يأخذ الكرة ويدور ويهرب بمفرده، طريقته في استخدام مهارات زملائه مميزة “؛ متابعًا: “أنا لا أعرف لاعبًا مثل فيرمينو، هذا أمر صحيح”.