سبب نظافة محركات الديزل الجديدة من «فولكس فاجن»

متابعه_أميرة خالد(صدى):

ظهرت محركات TDI الديزل الجديدة من فولكس فاجن، نظيفة بشكل أكبر من ذي قبل؛ حيث تخطط الشركة لبناء سيارات تعمل بالبنزين والديزل إلى جانب السيارات المكهربة في السنوات القادمة.

وكشفت شركة فولكس فاجن، عن محرك الديزل EA 288 EVO الجديد كلياً لأول مرة بتقنيات جديدة، حيث يحتوي على محولين حفازين لكل منهما نظام حقن الأمونيا الخاص به، والأمونيا ضرورية لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين التي كانت السبب الرئيسي وراء فضيحة ديزلجيت.

ويعمل النظام الجديد على تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين بأكثر من 80% الأمر الذي يؤدي إلى محرك أكثر نظافة، كما أن الحاقن يحقن الأمونيا في غاز العادم لتكون الماء والنيتروجين غير الضار نهائياً لتساهم في جعل البيئة أكثر نظافة.