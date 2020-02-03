صالح الجسمي: مريم حسين ادعت حملها أمام القاضي (فيديو)

مليكة فؤاد(صدى):

أكد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، أن لن يتنازل عن حقه في قضيته مع الفنانة المغربية مريم حسين، ولن يعيد النظر في الأمر ولو من باب الإنسانية.

وأوضح صالح الجسمي، أن مريم حسين ادعت أنها حامل أمام القاضي وطلبت الجلوس لأنها لا تستطيع الوقوف، مؤكدًا أن ذلك كذب وادعاء، وأن القاضي أعطاها الحد الأدنى من العقوبات.

وأشار إلى أن الصورة التي نشرتها كانت في حفل زفاف على سنة الله ورسوله، مضيفًا: «هذه امرأة متزوجة وعزمتني وظلت لمدة أسبوعين تؤكد عليّ الحضور وبعدها اتصلت بي وأرسلت لي لوكيشن عبر تطبيق الواتساب».

وحول عدم ملاحقته للمغني الأمريكي تايغا الذي ظهر مع مريم حسين وهو يلامس جسدها وتسبب في حبسها، أكد أنه سائح جاء إلى الإمارات وغادر ولو كان موجودًا لعوقب على ما فعل.

وأعلن صالح الجسمي أن الجهات الأمنية قبضت على مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، وأنها أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي كي يأخذ كل ذي حق حقه.