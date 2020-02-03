السجن 99 عامًا على مغني راب قتل والدته بالرصاص

واشنطن(صدى):

قضت محكمة فيدرالية أمريكية في شيكاغو، بالسجن على مغني الراب كومان ويلسون، لمدة 9 عامًا؛ بعدما أُدين في تهمة قتل والدته عام 2012.

كما حكم القاضي، بالسجن على القاتل المأجور يوجين سبنسر لمدة 100 عام، والذي قتلها رميًا بالرصاص في شقتها في نورث سايد.

وقال القاضي خلال نطقة بالحكم:« أعطت الأم لابنها كل ما يحتاجه، سيارة وعملًا، يمكن القول إنها دللته وأفسدته؛ فقد أعطت كومان حياة، ولكنه رد لها المعروف بأن قتلها».

وأوضحت التحقيقات، أن المغني سحب ما يقرب من 70 ألف دولار من حسابات والدته بعد مقتلها، وأنفق المال على الملابس المبهرجة، وعدّل سيارته.

وقال المغني قبل صدور الحكم : «أريد فقط أن أقول، أن لا أحد أحَبّ أمي أكثر مني.. لقد كانت كل ما أملك.. هذا كل ما في الأمر».