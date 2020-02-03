الشرطة التركية تؤمّن مونديال 2022 في قطر

وكالات(صدى):

مع اقتراب موعد كأس العالم 2022، يزداد الخوف القطري من عدم التنظيم الجيد للبطولة العالمية وتضيف فشل جديد إلى فشلها.

وتزيد شكوك العالم حول قدرة الإمارة الصغيرة على تنظيم الحدث العالمي، حتى أن قطر تشك في نفسها؛ لذلك استعانت بتركيا ليكون للشرطة التركية دور في عملية تأمين الدوحة.

وكشف تقرير صحفي، أن أنقرة والدوحة وقعتا اتفاقاً أمنياً جديداً، يقضي بتكليف قوات من الشرطة التركية بالعمل في قطر خلال الأحداث المهمة، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم.

ونشر موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، وثائقًا تكشف أنن تركيا ستقدم دعماً أمنياً لقطر عند استضافتها أحداثاً مهمة، مع التركيز على مونديال 2022.

ويمتد الاتفاق الثنائي إلى 5 سنوات قابلة للتمديد، ما يشير إلى التغلغل التركي في قطر لسنوات عديدة، فيما عرض الاتفاق المؤلف من 10 بنود على البرلمان التركي في السابع من يناير الجاري.

وتضمنت البنود، التعاون في الآتي: «تدابير مكافحة الجريمة خلال الأحداث الكبرى، وتدابير مكافحة الإرهاب، والمشاركة في البعثات الميدانية ذات الصلة باستضافة الفعاليات الضخمة».

كما يشتمل الاتفاق على تبادل الطرفان الزيارات الاستكشافية والاجتماعات الثنائية، وتشارك الخبرات وتنظيم دورات وتدريبات متخصصة.