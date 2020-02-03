عروس تفرض رسوم لحضور زفافها وتمنع ابنة عمها

لندن(صدى):

قررت عروس بريطانية، فرض رسوم دخول إلى حفل زفافها بقيمة 50 دولار لكل شخص، وذلك لاستعادة كل الأموال اتي أنفقتها على الحفل وتكاليف الزواج.

وكشفت إحدى المدعوات في تدوينة لها عبر «فيسبوك»، أن العروس هي من ابتكرت الفكرة وخصصت حساب على إحدى الخدمات البنكية لإرسال المال إليها قبل الزفاف.

وأوضحت أنها كانت تدون أسماء الأشخاص الذين قاموا بالدفع وترسل إليهم دعوة لحضول الحفل، وذلك بدلًا من أن يقفوا في طابور أمام مكان الحفل لدفع المال وتسجيل الدخول.

وأفادت المدعوة وهي ابنة عم العروس، بأنها طالبة ولن تستطيع تحمل نفقات دخول الحفل لذلك قررت عدم الحضور وهو ما تقبلته العروس.