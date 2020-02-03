قناع القهوة والقرفة للحصول على بشرة نقية

أميرة خالد(صدى):

تحتوي القهوة على مركب الكافيين شبه القلوي الذي يعود عليها بالكثير من الفوائد؛ حيث تستخدمها النساء في عمل أقنعة لتحقيق نضارة البشرة ومنها قناع يحتاج تحضيره إلى ربع كوب من زيت جوز الهند الطبيعي، نصف كوب من القهوة المطحونة، نصف كوب من السكر، ملعقة وسط من بوردة القرفة.

ويتم تذويب زيت جوز الهند على نار هادئة مع الحرص على عدم احتراقه، ثم تضاف إليه بعد ذلك سائر المكونات ويمزج الخليط جيداً بواسطة ملعقة خشبية؛ فيما يطبق القناع على بشرة نظيفة تماماً مع التدليك بالقيام بحركات دائرية وتجنب محيط العينين.

ويترك القناع على الوجه والعنق لمدة دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف، كما يمكن مزج كوب من بودرة القهوة مع كوب من السكر البني، ملعقتي طعام من العسل وملاعق طعام من زيت الزيتون، ويوضع على البشرة ويترك ليجف تماماً قبل إزالته باستخدام الماء الفاتر.