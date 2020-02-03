بالفيديو.. «الزعاق» : اليوم أول موسم «بذرة الست»

نايف السالم(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الاثنين، هو أول موسم بذرة الست (وهي ستة أيام) الصالحة لزراعة جميع أنواع الخضروات والفواكه والحبوب.

وأوضح ” الزعاق ” في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنها 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب التي ستحل من يوم الخميس؛ لافتًا إلى أن أيام بذرة الست يكون انتاجها ذو جودة عالية.

وقال الدكتور خالد الزعاق، أن سبب تميز إنتاج هذه الأيام لإن باطن الأرض يكون دافئًا؛ مما يعطي البذرة مساحة لإن تتأصل عروقها في التربة؛ فضلًا عن دفء السماء في أول موسم العقارب.